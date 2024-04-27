В Китае решится судьба членства России в BWF Всемирная федерация бадминтона обсудит продление санкций против России

Во Всемирной федерации бадминтона (BWF) обсудят вопрос продления приостановки членства Национальной федерации бадминтона России (НФБР), сообщили в НФБР. Встреча международной организации пройдет в китайском Чэнду 27 апреля, пишет ТАСС.

В Китае пройдет общее собрание BWF, на котором в том числе будет рассмотрен и вопрос о возможности продления приостановки членства Национальной федерации бадминтона России в BWF, — рассказали в федерации.

Российскую делегацию в Чэнду возглавит председатель НФБР Андрей Антропов. Он выступит перед делегатами общего собрания. Отмечается, что глава организации уже встретился с представителями других стран.

О приостановке членства НФБР в BWF объявили в ноябре прошлого года. Такое решение приняли из-за участия в российской федерации бадминтона спортсменов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что российские фехтовальщики не выступят ни на последнем европейском квалификационном турнире к Олимпиаде в Париже, ни на самих Играх. Он назвал унизительными условия участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя предстоящие Олимпийские игры — 2024, заявила, что Парижу будет сложно «с чистого листа» провести турнир. Она отметила, что столица Франции является обжитым мегаполисом, поэтому создать условия для международных соревнований там будет трудно.