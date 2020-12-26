В Китае допинг приравняют к уголовному преступлению

https://static.news.ru/photo/95b4106a-4806-11eb-a975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Normann Hochheimer/CHROMORANGE/Global Look Press

С марта 2021 года власти КНР введут уголовное наказание для спортсменов и связанных с ними лиц за употребление допинга. Тем, кого уличат в распространении или приёме незаконных природных и синтетических веществ для улучшения спортивных результатов, грозит штраф и лишение свободы до трёх лет.

При этом лица, которые принуждают спортсменов принимать допинг, могут столкнуться с более серьёзными наказаниями, пишет ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

Соответствующие поправки в законодательство Китая вступят в силу с 1 марта 2021 года. Законопроект об ужесточении наказания за допинг был принят на заседании Всекитайского собрания народных представителей.

Ранее NEWS.ru писал, что пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике и олимпийский призёр Татьяна Каширина временно отстранена от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Поводом для отстранения послужили данные из базы Московской антидопинговой лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов с 2012 по 2015 год.