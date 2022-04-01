В Катаре состоялась жеребьёвка чемпионата мира 2022 года

В Катаре состоялась жеребьёвка чемпионата мира 2022 годаСтали известны результаты жеребьёвки финальной стадии ЧМ-2022 в Катаре
В пятницу в Катаре прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата мира 2022 года. Согласно распределению сборных в корзинах, оказалось, что команда Украины может выступить в группе B с Англией, Ираном и США.
Однако для участия в мировом первенстве футболистам Украины нужно провести матч с командой Шотландии. Встреча была запланирована на 24 марта, но была перенесена на июнь. Победитель этой пары должен встретиться с Уэльсом за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.
На данный момент известны 29 из 32 участников турнира, но корзины для жеребьевки уже сформированы. Три вакантный места разыграют команды в следующих сочетания: Уэльс – Шотландия/Украина, Перу – Австралия/ОАЭ, а также Коста-Рика – Новая Зеландия.
Группа A: Катар (хозяин турнира), Сенегал, Нидерланды, Эквадор
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс – Шотландия/Украина
Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия
Группа D: Франция, Перу – Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика – Новая Зеландия
Группа F: Бельгия, Марокко, Хорватия, Канада
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана
Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.
Ранее тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что он против матча со сборной России. Он также отметил, что не хотел бы пожимать руки представителям национальной команды России.