https://static.news.ru/photo/63aec82e-f4fc-11ea-bff4-fa163e074e61_660.jpg Навид Афкари Фото: afkarinavid/instagram.com

В Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году.

Власти страны привели смертный приговор в исполнение, несмотря на то что за рестлера заступались глава UFC Дэйна Уайт и президент США Дональд Трамп, передаёт Associated Press.

Как сообщалось, 27-летний спортсмен получил сразу два смертных приговора. Ранее вместе с ним были задержаны два его брата — Вахид и Хабиб. Всем троим предъявили обвинения более чем в 20 различных нарушениях закона, всех троих признали виновными. Однако смертный приговор получил лишь Навид Афкари. Вахид и Хабиб получили 54 и 27 лет тюремного заключения соответственно. Кроме того, все трое приговорены к 74 ударам плетью.