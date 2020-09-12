В Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году.
Власти страны привели смертный приговор в исполнение, несмотря на то что за рестлера заступались глава UFC Дэйна Уайт и президент США Дональд Трамп,
Как сообщалось, 27-летний спортсмен получил сразу два смертных приговора. Ранее вместе с ним были задержаны два его брата — Вахид и Хабиб. Всем троим предъявили обвинения более чем в 20 различных нарушениях закона, всех троих признали виновными. Однако смертный приговор получил лишь Навид Афкари. Вахид и Хабиб получили 54 и 27 лет тюремного заключения соответственно. Кроме того, все трое приговорены к 74 ударам плетью.
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