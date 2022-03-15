В Госдуме призвал Абрамовича создать клуб уровня «Челси» в России

Заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал ушёл со своего поста в знак протеста против санкций, с которыми столкнулись российские спортсмены. Функционер заявил, что считает действующие запреты неоправданными, сообщает «Матч ТВ».

Это ужасная ситуация для любых спортсменов, когда их отстраняют. Таким образом, я хотел выразить свое несогласие с тем, что НОК Норвегии принял такое решение. Я не поддерживаю исключение любого спортсмена,...