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В Госдуме призвал Абрамовича создать клуб уровня «Челси» в России

20:55, 15 марта 2022
В Госдуме призвал Абрамовича создать клуб уровня «Челси» в России
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя ситуацию с отстранением от руководства клуба «Челси» его владельца Романа Абрамовича, призвал бизнесмена создать клуб такого же уровня в России. Его слова передаёт РИА Новости.

Свищев отметил, что британские власти дошли до того, что вводят санкции не только против российских граждан, но и собственных. Он возмутился, что Лондон запрещает поддерживать собственную команду и «человека, который по факту поднял клуб «Челси» со дна?».

Мы можем думать о том, что человек с опытом Романа Абрамовича теперь сможет обратить своё внимание на российский футбол и создать здесь клуб высочайшего уровня, — заявил парламентарий.

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