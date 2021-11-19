В Госдуме предрекли возмущение спортсменок соревнованиями с трансгендерами

Спортсменки будут возмущены, когда трансгендеры начнут отнимать у них призовые места на Олимпиаде. Так депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала «Москве 24» идею Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить трансгендерам выступать наравне с другими спортсменами. По её мнению, для трансгендеров стоит создать отдельные дисциплины, в которых сменившие пол спортсмены могли бы соревноваться между собой.

Пока только один трансгендер участвовал, и выступила она в этом году в Токио плохо. Возможно, это создало иллюзию у членов МОК, что пусть соревнуются. Они же женщинам пока конкуренцию не составляют. Думаю, что это будет до того момента, когда с 1-го по 6-е место в женских видах спорта будут только трансгендеры занимать. И женщин в итоге это очень сильно возмутит, — предсказала Журова.

Она напомнила, что МОК пока предложил только концепцию, а окончательное решение должны принять все страны. По мнению депутата Госдумы, государства пока не готовы перекраивать законы ради допуска трансгендеров к различным видам спорта. Журова предположила, что трансгендерам стоит создать отдельные дисциплины, где они могли бы соревноваться между собой.

Я даже, кстати, представила, что мусульманским мужчинам придется бороться в борьбе с такой женщиной-мужчиной. Как бы это не привело к тому, что люди просто откажутся выходить на ковер, — резюмировала она.

Ранее бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов назвал «глупостью и тупостью» идею МОК о трансгендерах. Он считает логичным шагом создание отдельных соревнований для сменивших пол атлетов.