В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за договорные матчи

За договорные матчи пора ввести уголовную ответственность, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «Парламентской газетой». Он также рассказал, что с 17 марта за использование и распространение инсайдерской информации вводится ответственность административная.

На мой взгляд, пришло время говорить, что ответственность не стоит ограничивать только штрафами. Думаю, в России целесообразно ввести за договорняки уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы. Принятые изменения прежде всего подтвердят заинтересованность России в предотвращении любых попыток противоправного влияния на результаты матчей, — сказал Свищев.

Он добавил, что от договорных матчей несут больший ущерб самые популярные игровые командные виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол. Что касается букмекеров, о поправках в регулировании их работы говорить ещё рано, отметил Свищев.

Ранее российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева были пожизненно дисквалифицированы за причастность к проведению договорных матчей. Такое решение приняло Международное теннисное агентство профессиональной этики. Организация установила, что Дмитриева причастна к шести «договорнякам». Отягчающим обстоятельством стал тот факт, что она отказала в содействии расследованию. Что касается Мердеевой, она сыграла две парные встречи в тандеме с Дмитриевой — эти матчи также признаны договорными.