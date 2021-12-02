18+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

В Госдуме предложили способ развития киберспорта

Депутат Прокопьев предложил законодательно регулировать киберспорт для его развития
11:11, 02 декабря 2021
В Госдуме предложили способ развития киберспорта Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Необходимо законодательно определить понятие киберспорта и статус участников онлайн-соревнований, рассказал член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от «Единой России» Александр Прокопьев «Парламентской газете». Также он предложил создать межфракционную рабочую группу по развитию киберспорта, чтобы реализовывать появляющиеся инициативы в этой сфере.

Спорных вопросов много. В перечне задач, которые я подготовил, четырнадцать позиций. <...> Перспективные инициативы редко находят отклик в кабинетах и не доходят до реализации, — сказал Прокопьев.

Он добавил, что необходимо наладить взаимодействие ряда министерств: Минспорта, Минпросвещения, Минцифры и Минобрнауки. В рабочую группу, предложенную Прокопьевым, могут войти представители всех думских фракций и комитетов — специалисты по физкультуре и спорту, по информационной политике, IT и связи, по науке и высшему образованию, по молодёжной̆ политике и просвещению.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компьютерные игры претендуют на то, чтобы считаться настоящим видом спорта. По числу болельщиков они зачастую даже превосходят традиционные виды.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео