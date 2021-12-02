В Госдуме предложили способ развития киберспорта

Необходимо законодательно определить понятие киберспорта и статус участников онлайн-соревнований, рассказал член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от «Единой России» Александр Прокопьев «Парламентской газете». Также он предложил создать межфракционную рабочую группу по развитию киберспорта, чтобы реализовывать появляющиеся инициативы в этой сфере.

Спорных вопросов много. В перечне задач, которые я подготовил, четырнадцать позиций. <...> Перспективные инициативы редко находят отклик в кабинетах и не доходят до реализации, — сказал Прокопьев.

Он добавил, что необходимо наладить взаимодействие ряда министерств: Минспорта, Минпросвещения, Минцифры и Минобрнауки. В рабочую группу, предложенную Прокопьевым, могут войти представители всех думских фракций и комитетов — специалисты по физкультуре и спорту, по информационной политике, IT и связи, по науке и высшему образованию, по молодёжной̆ политике и просвещению.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компьютерные игры претендуют на то, чтобы считаться настоящим видом спорта. По числу болельщиков они зачастую даже превосходят традиционные виды.