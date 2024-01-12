В Госдуме побег российских фехтовальщиков в США сравнили со сменой пола Милонов назвал предателями семью Бида и фехтовальщика Лоханова за переезд в США

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru назвал предателями и перебежчиками фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, а также Константина Лоханова, которые изъявили желание выступать за сборную США. По мнению чиновника, спортсменов будут использовать, а затем «выбросят».

Это все равно что пол сменить. Мне, честно говоря, обидно, что огромные деньги российского бюджета были потрачены на оплату их тренировок и площадок, а по сути они оказались трусами, предателями и перебежчиками. Сто процентов они предатели. Это просто мерзкие люди, которые показывают, что для них самое главное — их личный комфорт, — сказал Милонов.

Депутат выразил уверенность в том, что спортсмены не смогут добиться успеха за пределами России.

Успеха у них точно не будет, почти ни у кого не получалось. Их позвали только ради того, чтобы они продемонстрировали отказ от российского спортивного гражданства. Их будут использовать как известные предметы и выкинут. Что, в Америке своих нет? Полно. А эти так — политическая тряпка, помашут и выбросят, — утверждает чиновник.

Уехавший из России и объявленный в розыск Бида хочет представлять США на Олимпийских играх в 2024 году. Олимпийский комитет и Национальная федерация фехтования США добиваются получения американского гражданства для спортсменов. Организации направили письма в конгресс, а адвокат супругов Джек Винер уточнил, что супруги должны получить паспорта к началу Игр. Жена Биды Виолетта также является фехтовальщицей.

Бида является серебряным призером Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратным чемпионом Европы (в командных соревнованиях) и двукратным призером чемпионатов мира. Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге. Она также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала медалей.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала решение фехтовальщиков. По ее словам, это побег. Она отметила, что на чемпионате Европы по фигурному катанию за другие страны выступало большое число россиян, прошедших на законных основаниях необходимые процедуры, однако в случае с Бидой сложилась другая ситуация.