В Госдуме отреагировали на проведение «допинговой Олимпиады» Депутат Журова назвала провокационным предложение «допинговой Олимпиады»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии NEWS.ru назвала провокационным предложение провести «допинговую Олимпиаду». Она убеждена, что ни один спортсмен не признается, что употребляет запрещенные препараты.

Это провокационное предложение. По большому счету, если люди будут приезжать на такие игры, то они признают, что используют допинг. Это будут не первые составы и не самые интересные игры, давайте будем честны. Возможно, смогут участвовать спортсмены с астмой и другими серьезными заболеваниями. Но никакой спортсмен добровольно не признается, что употребляет допинг. Более того, это вредно для здоровья, — сказала Журова.

«Допинговую Олимпиаду» планируется провести в ближайший год. Официальное название турнира — Расширенные игры (от английского Enhanced Games). Это соревнование должно стать аналогом обычных Олимпийских игр. Главное отличие заключается в том, что на «допинговой Олимпиаде» будет разрешено использовать любые медикаментозные средства для улучшения спортивных результатов. В том числе те, которые в спорте считаются допингом.

На «допинговых Играх», как ожидается, пройдут соревнования по плаванию, гимнастике, тяжелой и легкой атлетике, единоборствам. Командные виды спорта не будут представлены в программе турнира.