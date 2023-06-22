В Госдуме оценили меры по возвращению российского футбола на мировую арену Депутат Булыкин: РФС делает все для возвращения российского футбола на международную арену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Российский футбольный союз (РФС) прилагает максимум усилий для возвращения отечественных клубов и национальной сборной на международные турниры. Как уточнил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru», этот процесс требует определенного времени.

Я думаю, работа по возвращению российских клубов и сборных ведется. Об этом говорит РФС. Уверен, РФС делает все возможное, чтобы российские футболисты выступали на международной арене. Сейчас сложная ситуация, нужно время, — подчеркнул Булыкин.

Издание напоминает, что советник президента УЕФА Йозеф Клемент выразил уверенность в скором возвращении российских команд на международные соревнования. Глава отдела по делам европейских национальных ассоциаций Международной федерации футбола (ФИФА) Хайди Беха также рассказала о надежде на допуск российских команд к участию в международных турнирах.

Ранее Дмитрий Булыкин призвал руководство московского клуба «Спартак» решить в пользу футбола ситуацию вокруг нападающего Квинси Промеса. По словам депутата, приговор нидерландского суда, вынесенный спортсмену, влияет на репутацию клуба, за который сейчас выступает спортсмен.