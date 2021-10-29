В Госдуме оценили рекорд Дины Авериной на ЧМ по художественной гимнастике

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в разговоре с NEWS.ru прокомментировал победу Дины Авериной в личном многоборье на чемпионате мира в японском городе Китакюсю, которая позволила ей побить рекорд по количеству золотых медалей, завоёванных на ЧМ. На счету Дины Авериной 18 побед. Депутат назвал её рекорд выдающимся и фантастическим.

Давайте ещё раз поздравим наших девочек, наших тренеров, федерацию. Проведена огромная работа. Сегодня побит рекорд другой нашей прославленной гимнастки — Евгении Канаевой. Преемственность остаётся, школа российской художественной гимнастики будет дальше расти благодаря таким выдающимся достижениям. 18-кратная чемпионка мира — это же фантастика. Выдающийся результат. По пальцам можно пересчитать спортсменов во всём мире с таким результатом, — сказал Свищёв.

На чемпионате мира в Китакюсю Дина Аверина завоевала пять медалей: три в индивидуальных упражнениях, одну в команде и ещё одну в личном многоборье. Турнир в Японии завершится 31 октября.

Ранее сообщалось, что сборная России досрочно выиграла неофициальный медальный зачёт на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском городе Китакюсю.