В Госдуме назвали вопиющим отказ украинской саблистки пожать руку россиянке Депутат Госдумы Свищев назвал вопиющим отказ украинской саблистки пожать руку россиянке

Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Ольга Харлан

Отказ украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой является вопиющим нарушением и совершенно неспортивным поведением, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Он подчеркнул, что лишь вмешательство Федерации фехтования России повлияло на решение международной федерации дисквалифицировать украинку.

Совершенно неспортивное поведение украинки, причем она заслуженная, авторитетная спортсменка. Здесь было четкое нарушение всех правил. Сначала было непонятое решение судей, 30 минут не показывали никаких эмоций, и только правильное вмешательство Федерации фехтования России повлияло на решение Международной федерации дисквалифицировать украинку. Мы все видели кадры, когда наша девушка протягивает ей руку, а на встречу ей поднимается оружие. Это вопиющее нарушение, — считает Свищев.

По его мнению, неспортивное поведение украинки можно объяснить запугиванием спортсменов со стороны чиновников, которые сначала запретили им участвовать в турнирах с россиянами и белорусами, а потом поменяли свое решение.

Вчера вроде бы разрешили, потому что иначе украинцы не смогу пройти отбор на Олимпиаду. Это полное безумие. Кого они наказывают? Себя и наказывают. Не выполняют рекомендации МОК, требования международных федераций. Возможно, украинские спортсмены еще боятся своих соотечественников, которые увидят рукопожатие и, возможно, начался бы шквал критики, — добавил Свищев.

Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за нежелание пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка. По правилам Международной федерации фехтования (FIE), соперницы должны обменяться рукопожатиями для завершения поединка.