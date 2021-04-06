В Госдепе заявили об обсуждении с союзниками бойкота Олимпиады в Пекине

США обсуждают с союзниками и партнёрами вопрос о совместном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Это — один из вопросов, который стоит на повестке дня как сейчас, так и в будущем, — цитирует Прайса «Интерфакс».
Представитель Госдепа пояснил, что пекинская Олимпиада является той областью, которую «мы продолжим обсуждать» из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Данное заявление Прайса позже опроверг другой, неназванный представитель Госдепа.
Наша позиция по Олимпийским играм 2022 года не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос о каком-то совместном бойкоте с союзниками и партнёрами, — приводит его слова издание Politico.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдеп в ежегодном докладе охарактеризовал обращение Китая с уйгурами как «геноцид». США, Великобритания, Канада и Евросоюз в марте ввели санкции против китайских чиновников и одного предприятия за ущемление прав уйгуров в Синьцзяне, и вскоре к ним могут присоединиться Австралия и Япония. Пекин считает подобные обвинения необоснованными.