В Госдепе заявили об обсуждении с союзниками бойкота Олимпиады в Пекине

https://static.news.ru/photo/37997f32-9767-11eb-847b-96000091f725_660.jpg Фото: beijing2022.cn

США обсуждают с союзниками и партнёрами вопрос о совместном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Это — один из вопросов, который стоит на повестке дня как сейчас, так и в будущем, — цитирует Прайса «Интерфакс».

Представитель Госдепа пояснил, что пекинская Олимпиада является той областью, которую «мы продолжим обсуждать» из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Данное заявление Прайса позже опроверг другой, неназванный представитель Госдепа.

Наша позиция по Олимпийским играм 2022 года не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос о каком-то совместном бойкоте с союзниками и партнёрами, — приводит его слова издание Politico.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдеп в ежегодном докладе охарактеризовал обращение Китая с уйгурами как «геноцид». США, Великобритания, Канада и Евросоюз в марте ввели санкции против китайских чиновников и одного предприятия за ущемление прав уйгуров в Синьцзяне, и вскоре к ним могут присоединиться Австралия и Япония. Пекин считает подобные обвинения необоснованными.