В ГД рассказали, может ли донецкий «Шахтер» играть в чемпионате России Депутат Свищев: играющий в чемпионате Украины «Шахтер» не будет интегрирован в РФС

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Выступающий в чемпионате Украины донецкий «Шахтер» в своем нынешнем виде не будет интегрирован в турниры под эгидой Российского футбольного союза (РФС), однако подавляющее большинство жителей города болеют за эту команду, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, руководители регионов примут решение, какие команды и где будут выступать, а в дальнейшем согласуют этот вопрос с РФС.

Тот «Шахтер», который сейчас играет в чемпионате Украины, конечно, не будет никак интегрирован. Давайте будем реалистами. У них своя команда, игроки, есть собственники. Ну будет два, три «Шахтера». Для меня не принципиально, как будут называться клубы. «Шахтер» имеет многолетнюю историю, многие жители Донецкой области любят этот клуб. Другой вопрос, что получается две команды из одного региона с одним названием, но это решаемо, — сказал Свищев.

Депутат отметил, что вопрос интеграции новых российских территорий находится на начальной стадии и со многими моментами еще предстоит разобраться.

Нюансов и сложностей очень много, но все они решаемы. Важно понять, какой уровень этих клубов, они должны полностью соответствовать уровню РФС. Нельзя забывать, что РФС необходимо дальше взаимодействовать с ФИФА и УЕФА, чтобы снять все спорные вопросы по данной проблематике, — подытожил Свищев.

Правительство России договорилось с РФС об интеграции клубов с новых территорий в регулярные чемпионаты, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту страны Владимиру Путину. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает развитие футбола в Крыму, по его словам, команды региона могут быть включены в российские соревнования в будущем.