В ГД ответили на призыв экс-главы WADA к России не участвовать в Олимпиадах

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв ответил на предложение экс-главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и члена Международного олимпийского комитета Дика Паунда к России пропустить две Олимпиады. Депутат посоветовал бывшему руководителю агентства отдыхать в кресле-качалке у моря и думать о вечном, пишет «Секрет».

Свищёв отметил, что у Паунда в крови ненависть к России. По его словам, экс-глава агентства будто бы нарочно не замечает, что инцидент с фигуристкой Камилой Валиевой является единичным и довольно сомнительным. Тем более что окончательно решение о её участии в Олимпийских игр будет принято 14 февраля.

Кроме того, глава комитета напомнил, что в мировой практике предостаточно подобных случаев с допинг-тестами. Он подчеркнул, что Паунд будто бы не желает видеть, что по числу спортсменов, у которых пробы дали положительный результат, Россия далеко не на первом месте.

Паунду уже под 80 лет. Вместо того чтобы сидеть в кресле-качалке и смотреть на море, отдыхать и думать уже не о земных делах, а о вечном, он вспоминает свою нелюбовь к России. Он всегда был антироссийски настроен, — сказал депутат.

Ранее Паунд заявил, что России, возможно, следует на время отказаться от участия в Олимпийских играх, чтобы взять ситуацию с допингом под контроль. Он считает, что российским спортсменам напрасно разрешили выступать под флагом Олимпийского комитета РФ.