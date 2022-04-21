В ГД назвали слабовольным хамством отстранение Рылова за участие в митинге

Международная федерация плавания (FINA) проявила слабоволие, отстранив от участия во всех соревнованиях российского пловца, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова за участие в митинге на московском стадионе «Лужники» — мероприятие прошло 18 марта 2022 года, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. Таким образом он отреагировал на девятимесячный запрет FINA на участие Рылова во всех турнирах под эгидой федерации.

Начинаются гонения наших спортсменов по национальному признаку. Их должны пресекать как раз такие организации как FINA, МОК, CAS. Вместо этого они, наоборот, являются ярыми сторонниками наглого и хамского отстранения наших ребят только за то, что они мыслят не так, как они. Уже многие иностранные спортсмены, конкуренты наших, заявили, что такие вещи недопустимы. В современном спорте турниры проводятся как раз для достижения высот вне зависимости от паспорта, цвета кожи, религии и национальности. Но FINA пошла по другому пути. Какое отношение они имеют к митингу, к событиям на Украине? Давление — да, вероятно, Томас Бах выступал, давил, спонсоры давят. Слабоволие проявили, — отметил Свищёв.

Накануне FINA отстранила двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от всех соревнований под эгидой федерации сроком на девять месяцев, говорится на сайте организации . Это решение вызвано участием спортсмена в митинге в «Лужниках».

18 марта Евгений Рылов и ряд других спортсменов приняли участие в концерте-митинге, посвящённом восьмилетию возвращения Крыма. Мероприятие проходило под названием «Zа мир против нацизма! Zа Россию! Zа президента!». После митинга FINA открыла дисциплинарное дело в отношении спортсмена. При этом сам пловец признался, что для него стало неожиданностью, что его участие в концерте-митинге в Москве получило негативную оценку международного сообщества. По его словам, инициатором жалобы стал украинский пловец Андрей Говоров, которого поддержал румын Роберт Глинцэ.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил гроссмейстера Сергея Карякина и двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова за патриотическую позицию. По словам Матыцина, эти спортсмены показали пример всем россиянам.