В ФТР назвали слухами отстранение россиян от Уимблдона

Появившиеся в зарубежных СМИ сообщения об отстранении российских теннисистов от Уимблдона пока из разряда слухов, заявили NEWS.ru в пресс-службе Федерации тенниса РФ (ФТР). Там считают, что в случае принятия подобного решения Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет первой теннисной организацией, которая откажет россиянам в допуске к соревнованиям.

Пока появились сообщения со ссылкой на Sportico. Официального решения ещё нет. На данный момент это из разряда слухов, которых уже было много, — рассказали в пресс-службе.

В ФТР отметили, что если решение об отстранении теннисистов будет принято, организация рассмотрит вопрос о подаче апелляции.

Зарубежные СМИ 20 апреля сообщили, что руководство Уимблдона приняло решение не допускать представителей России и Белоруссии к участию в соревновании. Причиной такого решения является спецоперация на Украине.

Как сообщил ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон, российским теннисистам для выступления на Уимблдоне необходимо будет предоставить письмо о том, что они не получают денег от президента РФ Владимира Путина, России и Белоруссии, и не будут делать заявлений в поддержку политики государств. В свою очередь AELTC, ответственный за организацию Уимблдона, объявил, что решение по допуску российских теннисистов на турнир будет принято в середине мая.

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