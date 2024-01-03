В ФШР объяснили отказ поляка Дуды пожимать руку россиянину Шахматист Смагин: Дуда отказался пожимать руку Хисматуллину из-за Карякина

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Ян-Кшиштоф Дуда

Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину из-за его сотрудничества с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным, поддерживающим специальную военную операцию ВС РФ на Украине, высказался в интервью «Газете.Ru» вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин. При этом, по его словам, есть тысячи иностранных игроков, которые чтут профессиональную этику.

Глупая история. Тем более, как я понимаю, Дуда отказался пожимать руку совсем по другим причинам, чем украинские спортсмены, — в связи с тем, что Хисматуллин помогает и секундирует Сергея Карякина. Но на одного Дуду есть тысячи ребят, которые просто чтут профессиональную этику и стараются не связывать политику с коллегами. Это его личный выбор, — заявил Смагин.

Инцидент с Дудой и Хисматуллиным произошел в конце декабря во время чемпионата мира по быстрым шахматам в Узбекистане. Перед началом встречи российский игрок протянул руку сопернику, однако тот жестом показал, что рукопожатия не будет. Матч между поляком и россиянином тогда завершился вничью.

Ранее Смагин призвал Международную шахматную федерацию ввести штрафы за отказ игроков от рукопожатия. По его словам, только таким образом можно навести порядок среди гроссмейстеров.