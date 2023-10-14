У Международного олимпийского комитета вряд ли получится организовать турниры по киберспорту уровня The International или Worlds, заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в разговоре с NEWS.ru. По его мнению, президенту МОК лучше обратить внимание на формат российских Игр Будущего.
Подобные высказывания мы слышали от коллег уже не раз, но, к сожалению, пока это ни к чему не привело. МОК пытался проводить соревнования по компьютерным играм в этом году, но это были не общепризнанные популярные дисциплины, а симуляторы спорта, интерес к которым у аудитории далеко не такой высокий, как к тем же Dota и CS. Но даже если коллеги решат организовать турниры по популярным дисциплинам, то уровня The International или Worlds им в ближайшее время точно не достичь. На мой взгляд, наиболее оптимальный формат, способный «подружить» киберспорт и Олимпийские игры, — это фиджитал. Коллеги из Игр Будущего показывают, что формат этот действительно перспективный, поэтому при должном развитии у таких соревнований есть шанс попасть на Олимпиаду, — заявил Дмитрий Смит.
Ранее глава МОК Томас Бах на церемонии открытия 141-й сессии комитета в Мумбае (Индия) заявил, что Международный олимпийский комитет рассматривает варианты по созданию Олимпийских киберспортивных игр.
Как сообщалось ранее, российские высшие учебные заведения начали добавлять киберспортсменам баллы к ЕГЭ. По словам президента Федерации компьютерного спорта Дмитрия Смита, это касается лишь тех абитуриентов, которые занимаются киберспортом серьезно. Он также отметил, что количество вузов, с которыми федерация заключила соглашения о сотрудничестве и развитии, продолжает расти.