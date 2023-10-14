Подобные высказывания мы слышали от коллег уже не раз, но, к сожалению, пока это ни к чему не привело. МОК пытался проводить соревнования по компьютерным играм в этом году, но это были не общепризнанные популярные дисциплины, а симуляторы спорта, интерес к которым у аудитории далеко не такой высокий, как к тем же Dota и CS. Но даже если коллеги решат организовать турниры по популярным дисциплинам, то уровня The International или Worlds им в ближайшее время точно не достичь. На мой взгляд, наиболее оптимальный формат, способный «подружить» киберспорт и Олимпийские игры, — это фиджитал. Коллеги из Игр Будущего показывают, что формат этот действительно перспективный, поэтому при должном развитии у таких соревнований есть шанс попасть на Олимпиаду, — заявил Дмитрий Смит.