В ФФККР назвали предполагаемые сроки снятия отстранения с россиян Гендиректор ФФККР заявил. что санкции с россиян могут снять до начала следующего сезона

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Фигуристка Александра Трусова

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о возможной отмене санкций в отношении представителей страны, сообщает РИА Новости. По его словам, решение должен принимать совет Международного союза конькобежцев (ISU).

Он может принять решение о допуске российских спортсменов до международных соревнований. Теоретически возможность того, что это будет сделано до начала соревнований следующего сезона, существует. Оценить шансы того, что это произойдет, невозможно, — заявил Коган.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева призвала общественность перестать истерить по поводу возможной смены гражданства российскими фигуристами. По мнению спортсменки, нужно сосредоточиться на борьбе за возвращение страны на международные турниры по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Решение было принято на конгрессе организации.