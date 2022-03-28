В ФФКР высказывания Пападакис назвали недостойными

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался о критическом высказывании француженки Габриэлы Пападакис, которая назвала отсутствие россиян на чемпионате мира «чем-то особенным». Чиновник выразил недоумение относительно её радости, заявив, что подобное мнение является недопустимым, сообщает Metaratings.ru.

Очень недостойное высказывание, потому что на самом деле это не так, как она говорит. У нас были и останутся много друзей, которые нас поддерживают, с которыми у нас очень хорошие отношения. Она абсолютно не права в этом плане и такое высказывание не делает ей чести. Подобного рода заявления не должны иметь место, тем более, когда говорят олимпийские чемпионы и чемпионы мира, — сказал Писеев.

На прошедшем в Монпелье чемпионате мира танцевальная пара Пападакис/Сизерон завоевали золото и установили мировые рекорды в ритм-танце, произвольном танце и по сумме двух программ.

На чемпионате мира не выступали российские фигуристы, их дисквалифицировали из-за спецоперации на Украине. Параллельно с ЧМ в Саранске прошёл Кубок Первого канала с участием лучших российских фигуристов.