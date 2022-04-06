В ФФККР допустили, что российские фигуристы могут поменять гражданство

Почетный президент федераций фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался о возможной смене гражданства российских фигуристов в связи с тем, что они получили отстранение от в международных соревнованиях. Чиновник в интервью Metaratings.ru заявил, что массовый отъезд спортсменов невозможен, но от отдельных случаев никто не застрахован.

Конечно, если они поменяют гражданство, их можно понять. Сейчас такая ситуация, что ничего не поделаешь. Это жизнь, и она у каждого спортсмена одна и не долгая, поэтому нельзя спортсменов критиковать за смену гражданства. <...> Уход лидеров? Не исключаю, что кто-то из лидеров уйдёт, но не в массовом порядке, — сказал Писеев.

Также Писеев заявил, что не будет осуждать спортсменов, которые решатся на этот шаг. Одновременно функционер добавил, что в стране «нужно создать стимулирующие возможности, чтобы фигуристы могли получить доход, сравнимый с участием в международных турнирах».

Ранее Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров выразил уверенность, что лучшие биатлонисты России не поменяют спортивное гражданство из-за отстранения от международных соревнований. По его словам, все члены сборной с пониманием относятся к сложившейся ситуации.