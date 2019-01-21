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В федерации отреагировали на рассказ фигуристки о допинге

Александр Горшков Сергей Булкин/News.ru

Александр Горшков

спорт [ версия для печати ]

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на высказывание фигуристки Анастасии Шаботовой о том, что в российском фигурном катании принято употреблять запрещенные препараты.

«Да ну, чушь какая-то», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Ранее News.ru сообщал о том, что 13-летняя российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг. 

Она добавила, что в «Хрустальном», где тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и другие, также принято «пить допинг».


#допинг #фигурноекатание
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