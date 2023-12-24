В федерации борьбы опровергли причастность Нурова к нападению на девушку Фельдшеров: борец Нуров не имеет отношения к нападению на девушку в Таиланде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магомедгаджи Нуров

Дагестанский борец вольного стиля, бронзовый призер чемпионата мира Магомедгаджи Нуров не имеет никакого отношения к инциденту с нападением на девушку в Таиланде, заявил начальник отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России Виталий Фельдшеров. По его словам, которые приводит РИА Новости, спортсменявляется очень сдержанным и спокойным человеком.

Я посмотрел видео, это явно не его голос. Раньше работал начальником команды по вольной борьбе, не раз бывал на сборах и прекрасно его знаю. Это очень сдержанный и доброжелательный человек, в отношении которого даже и намека на что-то подобное не было. Он очень спокойный человек, из которого и слова-то не вытянешь, — пояснил он.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал информацию, что Нуров избил девушку из Казахстана в Таиланде. Как выяснили журналисты, инцидент произошел на Пхукете 15 декабря, когда Регина Крюкова стояла рядом со своим скутером, к ней подошел дагестанский спортсмен. По словам девушки, мужчина предложил «прокатиться и развлечься» и начал ее трогать. Отмечается, что словесная перепалка переросла в нападение: Нуров нанес несколько ударов собеседнице по лицу.

Крюкова обратилась в полицию и посольство, однако Нурову просто выписали штраф в размере 1 тысячи бат (2700 рублей) и запретили выходить на связь с пострадавшей. Кроме того, он продолжил присылать девушке аудио с угрозами. В одном из сообщений боец пригрозил, что «уже попадал в ментуру и не боится последствий».