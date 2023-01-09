В Европе предложили бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска россиян Почетный член МОК Хейберг: Европа может бойкотировать Олимпиаду-2024 при допуске россиян

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Страны Европы рассматривают возможность бойкотировать Олимпийские игры — 2024 в случае допуска России к соревнованиям, пишет Inside the Games со ссылкой на почетного члена Международного олимпийского комитета Герхарда Хейберга. Причиной называется проведение спецоперации на Украине.

План разработки приемлемых условий для включения российских спортсменов слишком преждевременный, союзники Украины — вся Европа, и их опасения полностью оправданы. <...> Да, соседи Украины вполне могут прибегнуть к бойкоту. <...> Запад должен пока затаиться и не идти в этом ложном направлении, — сказал Хейберг.

Он считает, что недопуск России к Олимпийским играм может положить конец спецоперации. Также Хейберг заявил, что «руководителям Олимпийского совета Азии слишком рано искать возможные лазейки для российской интеграции».

5 декабря МОК отказался снимать санкции и защитные меры в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

МОК в конце февраля текущего года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в соревнованиях. Причиной стало начало специальной операции на Украине. В этой связи ряд федераций исключили россиян и белорусов из соревнований под своей эгидой. Также были отменены международные соревнования на территории РФ. Кроме того, часть федераций допустили выступление спортсменов из двух стран исключительно в нейтральном статусе.