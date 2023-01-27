В Екатеринбурге отменили Универсиаду-2023

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Презентация талисманов Универсиады – 2023 на церемонии запуска часов обратного отсчета за 1000 дней до старта Всемирных студенческих игр ФИСУ – 2023 в Историческом сквере Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постановил признать утратившим силу указ о подготовке и проведении Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Теперь в даты, когда должны были состояться соревнования, в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Постановляю признать утратившим силу указ губернатора Свердловской области «О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге» с изменениями, внесенными [иными] указами губернатора Свердловской области, — говорится в документе.

Международный фестиваль университетского спорта станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Соревнования пройдут с 19 по 31 августа 2023 года по 15 видам спорта. Предварительный перечень учебных заведений, которые станут потенциальными участниками фестиваля, включает 246 вузов из 94 стран мира. Фестиваль состоится на спортивных объектах, которые строились к Универсиаде.

Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил российских атлетов на Азиатские игры, чтобы местные спортсмены могли расти в конкурентной среде, заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, попавшим под незаконный бан российским и белорусским спортсменам необходимо помочь, рассмотрев всевозможные пути для их участия в международных турнирах. В то же время парламентарий призвал «не рубить с плеча» и хорошенько обдумать этот вопрос, так как в случае участия в Азиатских играх вернуть россиян на европейские соревнования будет проблематично.