Чемпионка России по хай-дайвингу погибла в автокатастрофе

Фото: Лейла Салямова/vk.com

Лейла Салямова

В ДТП погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова, передает ТАСС со ссылкой на президента Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. Автокатастрофа произошла в Карелии.

Для нас это шоковая новость. Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники, — сказал Дружинин.

ДТП произошло 12 января на 163-м км федеральной трассы «Сортавала» в Лахденпохском районе. По информации республиканской ГИБДД, столкнулись Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan. В результате аварии погибли водитель и пассажир (женщина) Mitsubishi, а водитель и пассажирка Volkswagen госпитализированы.

Салямова в 2015 году стала серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки. Она была первой российской спортсменкой, которой удалось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира.

Ранее бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе Ахмед Жилетежев погиб в горах Кабардино-Балкарии. Жилетежев прибыл в Эльбрусский район на сборы вместе с другими членами сборной Санкт-Петербурга по вольной борьбе. Спортсмены решили совершить самостоятельное восхождение на гору Бука-Баши по не согласованному заранее маршруту. Там борец сорвался в пропасть с высоты 2500 метров.