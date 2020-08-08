В Чечне юные спортсмены установили мировые рекорды

https://static.news.ru/photo/eff94056-d9a0-11ea-9ead-fa163e074e61_660.jpg Арби Якубов Фото: grozny-inform.ru

Несовершеннолетние спортсмены из Чечни установили мировые рекорды в отжиманиях на брусьях и упражнениях на пресс. Мероприятие было приурочено ко Всероссийскому олимпийскому дню.

Сегодня были установлены два новых мировых рекорда в двух категориях: отжимания на брусьях за два часа среди мальчиков, а также подъём туловища за два часа среди мальчиков десяти лет, — заявил представитель Книги рекордов России Станислав Кононенко.

Магомед Дукуев смог за два часа сделать 2780 повторений поднятия туловища из положения лёжа, а Арби Якубов за два часа отжался на брусьях 551 раз.

На мероприятии присутствовал министр республики по физической культуре и спорту Хамзат Кадыров, сообщает ТАСС.

В прошлом году шестилетний житель Чечни Рахим Куриев отжался от пола 4618 раз. Так он побил два мировых рекорда. В том же году Якубов сделал 4874 отжимания и установил мировой рекорд для детей своего возраста.

NEWS.ru писал, что массовый конный поход в Чечне попал в Книгу рекордов России. Его возглавлял глава республики Рамзан Кадыров. Всего в походе участвовали 1204 всадника в национальной одежде.