В бойца UFC кинули гранату

https://news.ru/storage/news/924e074ee6b6478da9e1479425f6fdd4/9c5bcc7d-40e0-4959-844b-ebdb9602be72_850.jpg Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алекс Оливейра

Боец UFC Алекс Оливейра пострадал в результате взрыва гранаты. 30-летний бразилец получил осколочные ранения.

Инцидент, как информирует MMA Fighting, произошёл на родине спортсмена. Оливейра вступился за одного из членов своей семьи, который оказался втянут в потасовку.

«Один из парней направил на моего племянника пистолет. У них также были мачете, ножи и граната. Она-то и была брошена в мою сторону», — заявил Алекс.

Оливейра перенёс операцию, в результате которой осколки были удалены. Позже он посетил полицию и дал показания.

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