В бойца UFC кинули гранату

Боец UFC Алекс Оливейра пострадал в результате взрыва гранаты. 30-летний бразилец получил осколочные ранения.
Инцидент, как информирует MMA Fighting, произошёл на родине спортсмена. Оливейра вступился за одного из членов своей семьи, который оказался втянут в потасовку.
«Один из парней направил на моего племянника пистолет. У них также были мачете, ножи и граната. Она-то и была брошена в мою сторону», — заявил Алекс.
Оливейра перенёс операцию, в результате которой осколки были удалены. Позже он посетил полицию и дал показания.
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