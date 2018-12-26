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В бойца UFC кинули гранату

Алекс Оливейра Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алекс Оливейра

спорт [ версия для печати ]

Боец UFC Алекс Оливейра пострадал в результате взрыва гранаты. 30-летний бразилец получил осколочные ранения.

Инцидент, как информирует MMA Fighting, произошёл на родине спортсмена. Оливейра вступился за одного из членов своей семьи, который оказался втянут в потасовку.

«Один из парней направил на моего племянника пистолет. У них также были мачете, ножи и граната. Она-то и была брошена в мою сторону», — заявил Алекс.

Оливейра перенёс операцию, в результате которой осколки были удалены. Позже он посетил полицию и дал показания.

Ранее News.ru сообщал, что убийство фигуриста Дениса Тена могло иметь заказной характер.


#происшествия #UFC #АлексОливейра
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