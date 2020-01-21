https://static.news.ru/photo/da4794f0-3cee-11ea-a803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olympic/facebook.com

Первый вице-премьер Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко заявил, что государство готово к проведению на своей территории спортивных мероприятий под эгидой Международного олимпийского комитета. Он сообщил об этом на встрече с президентом МОК Томасом Бахом в среду, 22 января.

По словам Лукашенко, решение о возможности рассматривать различные варианты проведения мероприятий было принято после консультации со спортивной общественностью в Белоруссии.

На встрече в Варшаве в 2019 году мы обсуждали с вами перспективы расширения сотрудничества в спорте высших достижений, — приводит обращённые к Баху слова Лукашенко РИА Новости.

Президент МОК отметил, что рад видеть делегацию Белоруссии снова. Как заявил Бах, европейское государство много внимания уделяет спорту. А в прошлом году, сказал глава комитета, именно в Белоруссии прошёл один из самых масштабных спортивных форумов — II Европейские игры. И Минск блестяще справился со своими задачами.

Как ранее писал NEWS.ru, соревнования не должны быть способом продвижения каких-либо политических идей или интересов, считает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

По его мнению, крупнейшие состязания необходимо ставить выше подобных разногласий.