Первый вице-премьер Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктор Лукашенко заявил, что государство готово к проведению на своей территории спортивных мероприятий под эгидой Международного олимпийского комитета. Он сообщил об этом на встрече с президентом МОК Томасом Бахом в среду, 22 января.
По словам Лукашенко, решение о возможности рассматривать различные варианты проведения мероприятий было принято после консультации со спортивной общественностью в Белоруссии.
На встрече в Варшаве в 2019 году мы обсуждали с вами перспективы расширения сотрудничества в спорте высших достижений, — приводит обращённые к Баху слова Лукашенко РИА Новости.
Президент МОК отметил, что рад видеть делегацию Белоруссии снова. Как заявил Бах, европейское государство много внимания уделяет спорту. А в прошлом году, сказал глава комитета, именно в Белоруссии прошёл один из самых масштабных спортивных форумов — II Европейские игры. И Минск блестяще справился со своими задачами.
Как ранее писал NEWS.ru, соревнования не должны быть способом продвижения каких-либо политических идей или интересов, считает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
По его мнению, крупнейшие состязания необходимо ставить выше подобных разногласий.