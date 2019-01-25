В Bellator готовы организовать прощальный бой Емельяненко

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Фёдор Емельяненко

Прощальный бой Фёдора Емельяненко может состояться в России. Об этом заявил президент Bellator Скотт Кокер.

«Я всего лишь промоутер. Фёдор должен сам принять решение о своём будущем. Но я бы хотел организовать его прощальный бой в России. Это если допустить, что такое решение будет им принято», — цитирует Кокера ТАСС.

До этого 42-летний Емельяненко заявил, что всё чаще задумывается о завершении карьеры. Всему виной — возраст и травмы.

27 января в Лос-Анджелесе Емельяненко-старший встретится в финале Гран-при Bellator с американцем Райаном Бейдером.

Ранее News.ru сообщал, что Фёдор затронул тему взаимоотношений со своим младшим братом — Александром.