В Bellator готовы организовать прощальный бой Емельяненко

Прощальный бой Фёдора Емельяненко может состояться в России. Об этом заявил президент Bellator Скотт Кокер.
«Я всего лишь промоутер. Фёдор должен сам принять решение о своём будущем. Но я бы хотел организовать его прощальный бой в России. Это если допустить, что такое решение будет им принято», — цитирует Кокера ТАСС.
До этого 42-летний Емельяненко заявил, что всё чаще задумывается о завершении карьеры. Всему виной — возраст и травмы.
27 января в Лос-Анджелесе Емельяненко-старший встретится в финале Гран-при Bellator с американцем Райаном Бейдером.
Ранее News.ru сообщал, что Фёдор затронул тему взаимоотношений со своим младшим братом — Александром.