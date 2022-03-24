В Англии сообщили, что игрок «Зенита» может перейти в «Вест Хэм»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен может сменить клуб. Футболист собирается подписать контракт с «Вест Хэмом», сообщает портал Liverpool World. Игрок сборной Хорватии должен оформить переход до 7 апреля.

Ловрен уже имеет опыт выступлений в Англии. Защитник провел 185 матчей за «Ливерпуль». Сейчас 30-летний футболист имеет право вернуться в английский чемпионат, потому что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

Бывший нападающий «Сандерленда» Кевин Филлипс считает, что хорват должен отличным приобретением для лондонской команды.

Это серьезное усиление, потому что у него бесценный опыт. Ловрен способен помочь команде добиться успеха на двух фронтах: в АПЛ и Лиге Европы. Он станет лидером в центре обороны. Его подписание – огромный бонус для «Вест Хэма», – сказал Филлипс.

Футболист «Зенита» на прошлой неделе получил вызов в сборную Хорватии, но не было сообщений о том, что он отправился на матчи национальной команды в Катар. Хорват не провёл ни одного матча в этом году из-за травмы, которую получил зимой.

Ранее хорватский футбольный союз предпринял попытку отговорить защитника «Зенита» Деяна Ловрена возвращаться в Россию после сбора национальных команд.