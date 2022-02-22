В Англии сообщили, что финал ЛЧ перенесут из-за конфликта России и Украины

Британские издания The Mirror и The Daily Star сообщили о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга на «Уэмбли» из-за конфликта России и Украины. В понедельник, 21февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.
По данным источника, основным мотивом возможного переноса для Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) может
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 запланирован на 28 мая 2022 года.
Ранее финальный матч Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 между «Манчестер Сити» и «Челси» был перенесён в Порту. Изначально матч должен был