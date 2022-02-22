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В Англии сообщили, что финал ЛЧ перенесут из-за конфликта России и Украины

Британские СМИ: финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга на «Уэмбли»
09:40, 22 февраля 2022
В Англии сообщили, что финал ЛЧ перенесут из-за конфликта России и Украины Фото: firo Sportphoto/Marcel Engelbrec/Global Look Press
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Британские издания The Mirror и The Daily Star сообщили о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга на «Уэмбли» из-за конфликта России и Украины. В понедельник, 21февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

По данным источника, основным мотивом возможного переноса для Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) может стать нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 запланирован на 28 мая 2022 года.

Ранее финальный матч Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 между «Манчестер Сити» и «Челси» был перенесён в Порту. Изначально матч должен был состояться в Стамбуле на арене «Ататюрк», но из-за вспышки коронавируса в Турции матч пришлось перенести. Одним из претендентов, чтобы принять финальный поединок, была Англия.

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