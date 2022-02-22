В Англии сообщили, что финал ЛЧ перенесут из-за конфликта России и Украины

Фото: firo Sportphoto/Marcel Engelbrec/Global Look Press

Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова, а также лыжник Александр Большунов стали самыми обсуждаемыми российскими спортсменами в соцсети «Одноклассники». Именно их чаще всего среди всех участников Олимпиады в Пекине упоминали пользователи, отмечает пресс-служба «Одноклассников».

За Валиевой, Трусовой и Большуновым следуют фигуристка Анна Щербакова, лыжница Наталья Непряева, лыжник Денис Спицов, фигуристки и фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Виктория Синицина. В топ-5 обсуждаемых видов...