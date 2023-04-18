Увидел детей, позвонил Навке: что нового в состоянии Костомарова Новости о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Состояние Романа Костомарова продолжает оставаться одной из главных тем в российском спортивном (и не только) сообществе. За последние дни появилось несколько важных новостей о прогрессе в лечении олимпийского чемпиона Турина-2006. Главное — в материале NEWS.ru.

Начал делать восстановительные упражнения

В начале прошлой недели поступили обнадеживающие новости: Роман Костомаров начал делать восстановительные упражнения.

«Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения», — заявил источник ТАСС.

Также подтвердилась информация, что фигурист пробудет в реанимации еще минимум 2-3 месяца, его готовят к протезированию.

Костомаров лично поздравил Навку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила в Telegram, что ее бывший партнер по льду Роман Костомаров позвонил ей из реанимации и поздравил с днем рождения.

Навка отметила, что это поздравление было для нее особенно теплым и радостным, и поблагодарила Костомарова за внимание.

«Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление в силу обстоятельств было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос», — написала Татьяна Навка.

С кем еще говорил Костомаров

Ранее о том, что Роман Костомаров отправил ему голосовое сообщение, сообщал тренер Александр Жулин. Он описал, как открыл дрожащими руками запись в телефоне и услышал голос Романа, «слабый, но абсолютно адекватный, причем в голосе было много позитива».

Фигурист поблагодарил всех за поздравления с 46-летеим и заявил, что будет бороться за возвращение к нормальной жизни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре Татьяна Навка

Изменения в состоянии Костомарова сравнили с пасхальным чудом

16 апреля источник РБК сообщил, что состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова значительно улучшилось.

«Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо», — рассказал собеседник издания.

Другой источник добавил, что фигурист проводит Пасху в окружении семьи и друзей в больнице.

Костомарова впервые навестили дети

Также накануне стало известно, что дети Романа Костомарова впервые за три месяца навестили отца в реанимации. Об этом сообщило издание The Voice. До этого медики допускали к спортсмену только супругу Оксану Домнину.

Отмечалось, что Костомаров продолжает восстанавливать мышцы после тяжелых осложнений, возникших на фоне респираторной инфекции. Он уже может самостоятельно садиться на кровать.

Роману предстоит еще несколько операций

По самой свежей информации, поступившей 17 апреля от ТАСС, Роману Костомарову предстоит перенести несколько операций.

«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования — реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет», — рассказал источник.

Он добавил, что Костомаров хочет выйти из медицинского учреждения сам, без посторонней помощи.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Костомаров попросил не сообщать о его состоянии

Также 17 апреля стало известно, что Роман Костомаров попросил людей из ближайшего окружения не рассказывать о его состоянии. Об этом сообщил портал Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас самая главная новость, что Роман жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать», — сказал собеседник портала.

По его словам, Костомаров позднее сам расскажет о своем здоровье: «Когда он доберется до центра реабилитации, пройдет необходимые курсы и выйдет, тогда и все расскажет, если сам захочет. Сейчас он попросил тишины».