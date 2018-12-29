Устюгов поскользнулся и проиграл в «Тур де Ски»

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Сергей Устюгов

Российский лыжник Сергей Устюгов не вышел в полуфинал спринта в многодневной гонке «Тур де Ски».

Россиянин лидировал большую часть забега, но потом поскользнулся, потерял темп и финишировал пятым.

Ещё один российский лыжник, Глеб Ретивых, сломал палку во время своего забега. Он тоже не попал в следующую стадию.

Устюгов — победитель многодневной гонки «Тур де Ски» 2016/17.

«Тур де Ски» в сезоне-2018/19 проходит с 29 декабря по 6 января. Первый этап стартовал в итальянской Тоблахе.

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