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Устюгов поскользнулся и проиграл в «Тур де Ски»

Сергей Устюгов AP/ТАСС

Сергей Устюгов

спорт [ версия для печати ]

Российский лыжник Сергей Устюгов не вышел в полуфинал спринта в многодневной гонке «Тур де Ски».

Россиянин лидировал большую часть забега, но потом поскользнулся, потерял темп и финишировал пятым.

Ещё один российский лыжник, Глеб Ретивых, сломал палку во время своего забега. Он тоже не попал в следующую стадию.

Устюгов — победитель многодневной гонки «Тур де Ски» 2016/17.

«Тур де Ски» в сезоне-2018/19 проходит с 29 декабря по 6 января. Первый этап стартовал в итальянской Тоблахе.

Как писал News.ru, призёр Олимпиады рассказала о ярости российского лыжника.


#лыжи #СергейУстюгов
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