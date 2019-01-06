Устюгов проиграл норвежцу в общем зачёте «Тур де Ски»

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл заключительный забег в лыжной многодневке «Тур де Ски». На прохождение 9 километров свободным стилем он потратил 32.51,3 минуты.
Вторым финишировал россиянин Сергей Устюгов (+16,7), отыгравший в ходе гонки более минуты, третьим — соотечественник Клебо Симен Хегстад Крюгер (+48,8).
Александр Большунов стал 5-м, Андрей Мельниченко — 6-м, Денис Спицов — 8-м, Андрей Ларьков — 10-м, Максим Вылегжанин — 19-м, Андрей Собакарёв — 23-м, Александр Бессмертных — 33-м.
По итогам многодневки победителем стал Клебо. Устюгов занял второе место. Крюгер замкнул тройку. В карьере Устюгова была бронза многодневки в 2016 году и золото — в сезоне 2016/17.
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