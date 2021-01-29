Устрицы поставили под угрозу соревнования на Олимпиаде в Токио

https://static.news.ru/photo/162ffd14-62fe-11eb-ab4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Япония готовится к проведению летних Олимпийских игр 2021 года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. Однако возникла новая проблема: под угрозой оказались соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщает Kyodonews, причина парадоксальна, но и серьёзна: каналы водного комплекса в японской столице заполонили устрицы. Проблема заключается в том, что они мешают поддержанию спокойной воды, необходимой для соревнований. Моллюски закрепляются на специальных цилиндрических поплавках, которые гасят волны. По мере увеличения количества морских обитателей в водном пространстве канала их становится всё больше на поплавках, в результате чего устройства опускаются под воду и перестают выполнять свои функции.

Очевидно, оргкомитет Игр столкнётся с серьёзными финансовыми расходами, чтобы избавиться от этой проблемы. Издание уточняет, что к сентябрю прошлого года на аналогичные цели было потрачено порядка 140 млн иен ($1,3 млн) — из канала извлекли в общей сложности 14 тонн моллюсков. Есть, впрочем, один небольшой плюс. Оказывается, это устрицы магаки, которые считаются в Японии деликатесом.

На данный момент работы по очищению канала оцениваются в 160 млн иен. Однако эта сумма может вырасти, если проблема не будет решена в срок.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал, что страна на должном уровне проведёт Олимпиаду. Он подчеркнул, что пандемия коронавируса, из-за которой Игры были перенесены с 2020 на 2021 год, идёт на спад. Суга сообщил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приветствует готовность Японии к организации соревнований.