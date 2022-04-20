«Усик закончит карьеру Джошуа»: прогноз Тайсона Фьюри на бой

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри дал прогноз на поединок своего соотечественника Энтони Джошуа и украинца Александра Усика. По его мнению, обладатель поясов по версиям WBA Super, IBF и WBO деклассирует олимпийского чемпиона 2012 года. Об этом Фьюри рассказал The Sun.

Если у Джошуа хватит смелости принять реванш, Усик его просто побьёт. И всё. На этом карьера Джошуа закончена. Три поражения. Спокойной ночи, Вена! Тебя побил средневес, освободи место, – сказал Фьюри.

Отметим, что в среднем весе Александр Усик выступал только в начале своей любительской карьеры.

Тайсон Фьюри в 2015 году победил украинца Владимира Кличко и стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO. Впоследствии спортсмен приостановил свою карьеру, и все пояса оказались у его соотечественника Энтони Джошуа, который проиграл их в сентябре прошлого года Александру Усику.

Сейчас Фьюри готовится к поединку с Дилланом Уайтом, который пройдёт 23 апреля. Усик и Джошуа в свою очередь должны провести реванш в июне. Окончательной даты у поединка пока нет.

Ранее сообщалось, что бывший тренер экс-чемпиона мира в тяжёлом весе Владимира Кличко Сергей Городничев высказал мнение, что бой украинского боксёра Александра Усика с британцем Энтони Джошуа был договорным.