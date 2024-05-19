Усик согласился на реванш с Фьюри Усик одержал победу над Фьюри и согласился на реванш

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Тайсон Фьюри, Александр Усик

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик дал устное согласие на незамедлительный реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Их бой состоялся 19 мая, по результатам представитель Украины стал первым в текущем веке абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Фьюри же лишился чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). По данным ESPN, реванш может состояться осенью 12 октября.

Тайсон, без тебя этот бой не был бы возможным. Незамедлительный реванш? Конечно! Мы устроим еще один хороший бой, — сказал Усик.

В свою очередь Фьюри, потерпевший первое поражение в профессиональной карьере, не согласился с судейским решением и намекнул на предвзятость судей из-за национальности соперника. Бойцы прошли всю дистанцию — 12 раундов. Судьи раздельным решением отдали победу украинцу — 115:112, 113:114, 114:113.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко рассказывал в беседе с NEWS.ru, что британский боксер Фьюри за счет своих габаритов являлся небольшим фаворитом боя против Усика. В то же время он отметил, что спортсмен с Украины является более техничным тяжеловесом.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин, не выступавший с 2021 года, ранее рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что готов вернуться на ринг ради третьего поединка с британцем Диллианом Уайтом. Боксер добавил, что у него были предложения и раньше, но он их отклонил, так как вернуться на ринг ему не позволяло здоровье.