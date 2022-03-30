Усик и Джошуа заработают $120 миллионов за второй бой

Стала известна ориентировочная дата и сумма гонораров второго поединка по правилам бокса между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. По данным Daily Mail, организаторы хотят провести встречу в Саудовской Аравии в июне этого года.

Издание уточняет , что 25 число является самой вероятной датой реванша. Первая встреча спортсменов завершилась победой украинца.

Также сообщается призовой фонд поединка — он составит $120 миллионов. Эта сумма значительно превышает размер финансового пакета второго поединка между Джошуа и Энди Руисом, который состоялся в этой стране три года назад. Тогда боксёры имели возможность заработать $80 миллионов.

При этом ожидается, что действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO Усик получит не менее половины от призового фонда.

Ранее стало известно, что Усик покинул ряды территориальной обороны Киева, а бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко отказался уезжать за пределы Украины.