Ушёл из жизни олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Власов

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Ушёл из жизни олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Игр 1960 года в Риме Юрий Власов. Ему было 85 лет, рассказал журналистам генсек Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

На счету покойного серебро игр 1964 года в Токио, а также четыре «золота» ЧМ и шесть побед на первенствах Европы, передаёт ТАСС. Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.

Первый человек на планете Земля, поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек, — прокомментировал известие стронгмен из РФ Михаил Кокляев на своей странице в социальной сети Instagram.

Кроме того, Власов является автором множества книг и публицистических статей.

Накануне умер актёр Виктор Павлюченков. Ему было 57 лет. По словам коллег, он был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком.

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