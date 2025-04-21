Ушла из жизни советская олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Умерла олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Мария Шубина

Фото: Ун Да-Син Вячеслав/Фотохроника ТАСС

Мария Шубина

Чемпионка Олимпийских игр 1960 года в Риме по гребле на байдарках Мария Шубина скончалась 20 апреля на 95-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации каноэ России. После окончания спортивной карьеры она посвятила себя науке и работе тренера.

В 1960 году Шубина совместно с Антониной Серединой завоевала первое для СССР олимпийское золото в гребле на байдарках-двойках на дистанции 500 метров. На счету спортсменки также четыре золотые медали чемпионатов мира, четыре победы на чемпионатах Европы и десять титулов чемпионки СССР.

Мария Шубина начала заниматься греблей в 20 лет, совмещая тренировки с учебой в медицинском институте. Олимпийское золото она выиграла в возрасте 30 лет, уже будучи матерью.

Ранее победитель Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР по плаванию Робертас Жулпа умер в возрасте 64 лет. На Олимпиаде Жулпа одержал победу на дистанции 200 метров брассом.

До ушел из жизни олимпийский чемпион 1976 года по академической гребле в составе сборной СССР Владимир Ешинов. Спортсмен скончался после продолжительной болезни. Ешинову было 75 лет. Атлет в 1976 году победил на Олимпийских играх в Монреале в заплыве лодок-четверок. Также Ешинов был двукратным чемпионом мира, победителем первенства Европы, многократным чемпионом Советского Союза.