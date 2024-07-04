Чемпион мира по греко-римской борьбе из Грузии Цурцумия найден мертвым

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Нугзари Цурцумия

Чемпион мира по греко‑римской борьбе из Грузии Нугзари Цурцумия ушел из жизни, его тело нашли в собственном доме, сообщили представители Федерации борьбы Грузии в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Спортсмену было 27 лет.

Глубоко скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении.

Причина смерти Цурцумии не уточняется. Федерация спортивной борьбы России выразила соболезнования в связи с его смертью. Отмечается, что родственников спортсмена поддерживают все участники и тренеры мужской и женской команд.

Цурцумия заполучил титул чемпиона мира по борьбе в весовой категории до 55 килограммов в 2019 году. Кроме того, он завоевал серебро и бронзу чемпионатов Европы.

Ранее ушел из жизни тренер по боевым искусствам Эдуард Конюшенко. Он скончался во время занятия в доме культуры «Гайдаровец» в центре Москвы. По информации СМИ, 51-летний мужчина демонстрировал ученикам технику ушу и ему стало плохо. Конюшенко прислонился к стене, после чего потерял сознание.

Также ранее скончался известный российский комментатор Василий Уткин. Ему было 52 года. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Вес Уткина переваливал за 200 килограммов, и врачи рекомендовали ему садиться на диету.