«Упал или избили»: странная история с легендой шахмат Анатолием Карповым Депутат Госдумы оказался в реанимации, но правдивой информации о его состоянии и о случившемся с ним немного

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Анатолий Карпов

Анатолий Карпов — великий спортсмен, чье имя прочно ассоциируется с шахматами, сколько бы он ни проработал депутатом. А сейчас имя Анатолия Карпова попало в новости по крайне неприятному поводу — 71-летний экс-чемпион мира попал в больницу, и его состояние вызывает вопросы и опасения. Приведем все, что известно о произошедшем.

Впервые о том, что с Карповым что-то случилось, 31 октября сообщил бизнесмен Андрей Ковалев. По его информации, на 12-го чемпиона мира по шахматам напали на выходе из Госдумы.

Нападение на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова на выходе из Госдумы... В тяжелом состоянии в больнице... Дай бог, чтобы все было хорошо... Анатолий Карпов введен в искусственную кому... Молимся о здравии... Такой хороший человек... Надеюсь, негодяй будет найден... — написал Ковалев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Государственная дума Российской Федерации

Информацию о нападении опровергли так быстро, что в нее поверили еще больше. Когда что-то слишком быстро опровергают, это подозрительно. Дочь шахматиста Софья в разговоре с Telegram-каналом Mash сообщила, что ее отец получил травму в результате падения, на него никто не нападал.

Дальше вообще все по-классике: на Карпова не только никто не нападал, с ним вообще все хорошо, он находится дома. Сначала помощник Карпова Альберт Степанян заявил ТАСС, что с «Анатолием Евгеньевичем все в порядке, никаких травм нет», а затем жена шахматиста Наталья Буланова сказала больше.

Это придуманные новости, не знаю, откуда они взялись. Все сейчас звонят. Я просто поражаюсь! Ни нападения, ничего такого не было, полная ерунда. Он дома, и с ним все хорошо. Это вообще частная ситуация, человек находится дома. Мало ли, что может быть. Все нормально, всех нужно успокоить, — приводит ее слова РЕН ТВ.

Но Карпов вряд ли действительно находится дома. Если бы он находился там и был в порядке, то отвечал бы на звонки или сам вышел бы на связь. По информации РИА Новости, Карпова госпитализировали в отделение нейрореанимации института им. Склифосовского, у него перелом шейки бедра и черепно-мозговая травма. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данным РБК, в больницу он поступил в состоянии алкогольного опьянения. А по сообщениям «Известий», Карпов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отмечается, что у него диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Кроме того, его состояние также осложняется хроническими заболеваниями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позже, 1 ноября, снова подключилась жена Карпова. Теперь она уже не утверждала, что ее муж находится дома, а высказала новую версию случившегося.

В субботу мы с ним вышли из подъезда. Он поскользнулся, захромал. Мы думали, нога. А поехали в травмпункт — говорят: «Слушайте, у вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил и сказал, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три — и все, я так думаю, надеюсь. Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать, — сказала Наталья Буланова «Известиям».

Позже информацию о «падении в кругу семьи» подтвердил и гроссмейстер из нового поколения, экс-финалист поединка за титул чемпиона мира Сергей Карякин. Он РИА Новости сказал, что выпал первый снег, погода испортилась, вот Карпов и упал неудачно, получил травму на ровном месте, но близкие уверены, что он идет на поправку.

Хочется верить, что легендарный шахматист не просто останется жив, но и сохранит здоровье после этого случая. В 1970-х он был одним из самых известных спортсменов Советского Союза. За его титульными матчами против Виктора Корчного и Гарри Каспарова следили миллионы людей. Сейчас миллионы желают ему выздоровления.