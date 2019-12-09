https://static.news.ru/photo/96270a32-1a73-11ea-9d69-fa163e074e61_660.jpg Светлана Журова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решения WADA не повлияют на проведение Универсиады и чемпионата Европы по футболу. Это пообещала депутат Госдумы и конькобежка Светлана Журова.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Также был введён четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что 23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории. При этом глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выступил с призывом отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2020 года, которая пройдёт в Токио. По его мнению, российские спортсмены страдают от мошенничества в государственной и спортивной системах, которые они представляют, поэтому жёсткое наказание России — в их же интересах.