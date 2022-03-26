Умерла трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Забелина

Трёхкратная олимпийская чемпионка СССР по фехтованию на рапирах Александра Забелина умерла в возрасте 85 лет, сообщает пресс-служба сообщества «Динамо». Причины смерти не уточняются.

Не стало легенды мирового и отечественного фехтования, первой советской чемпионки мира по фехтованию в личном первенстве <...> Александры Ивановны Забелиной, — говорится в заявлении.

Руководители, сотрудники и спортсмены «Динамо» выразили соболезнования родным и близким Забелиной.

На счету спортсменки три победы на Олимпиадах (1960, 1968, 1972) в командной рапире. Также она девять раз брала золото на чемпионатах мира, трижды выигрывала Кубок Европы и 23 раза становилась чемпионкой СССР.

Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни умерла олимпийская чемпионка 1964 года, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Алевтина Колчина.