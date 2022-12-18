Умерла прославленная советская альпинистка Людмила Аграновская

Фото: kamgov.ru

Прославленная советская альпиниста Людмила Аграновская умерла в возрасте 90 лет на Камчатке. О смерти «Лыжной бабушки Камчатки» сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Воспитанников нашей «Лыжной бабушки» огромное количество, многие добились в спортивной карьере высот. Ее имя навсегда золотыми буквами вписано в историю Камчатки, — выразил соболезнование глава региона.

Людмила Аграновская стал первой альпинисткой в СССР, которая получила звание «Снежный барс». Это неофициальный титул, который присваивался спортсменам, покорившим горы выше семи тысяч километров.

В 1970 году Аграновская открыла на Камчатке специализированную горнолыжную школу «Эдельвейс». В ней она проработала всю свою оставшуюся жизнь. Некоторые воспитанники спортсменки стали членами российских сборных по горнолыжному спорту и сноуборду.

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