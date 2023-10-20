Умерла Анфиса Резцова: как жила последние годы и чем запомнится От чего скончалась Резцова, какие проблемы со здоровьем у нее были

Фото: AP/ТАСС

Анфиса Резцова

В возрасте 58 лет скончалась Анфиса Резцова — советская и российская спортсменка, которая становилась Олимпийской чемпионкой и в лыжных гонках, и в биатлоне. NEWS.ru рассказывает подробнее об обстоятельствах смерти, достижениях и карьере прославленной чемпионки.

Что известно об обстоятельствах смерти Резцовой

О смерти спортсменки сообщил ее бывший муж — Леонид Резцов. По его словам, олимпийскую чемпионку госпитализировали 15 октября.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра — ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались», — заявил Резцов.

По информации Telegram-канала Mash, у спортсменки остановилось сердце. Источник также отметил, что до последней госпитализации на протяжении долгого времени она была в депрессии и злоупотребляла алкоголем. Работников скорой помощи, которые госпитализировали ее 15 октября, Резцова якобы встретила в нетрезвом состоянии.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Анфиса Резцова

Когда Резцову ранее госпитализировали из-за проблем с сердцем

Бывшая биатлонистка ранее попадала в больницу в марте этого года. Об этом РИА Новости сообщила сама спортсменка. По ее словам, она неожиданно упала в обморок у себя дома во Владимирской области, после чего ее госпитализировали.

«Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Я еще не старая, вся жизнь впереди», — отмечала спортсменка.

В больнице спортсменка находилась до середины апреля. По ее словам, она прошла множество обследований и находилась под пристальным вниманием врачей. Как писал Telegram-канал Baza, Резцова часто жаловалась на низкий уровень гемоглобина. Несколько раз ей делали переливание крови.

Что известно о детях Резцовой

У Резцовой остались четыре дочери, последнюю из них она родила в возрасте 44 лет. Две старшие дочери — спортсменки, являются профессиональными биатлонистками. 27-летняя Кристина Резцова — серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, она также попадала на подиум на этапах Кубка Мира.

34-летняя Дарья Виролайнен сменила фамилию в 2007 году, когда вышла замуж за белорусского лыжника Романа Виролайнена. Она также выступала в составе сборной России, попадала на подиум на этапах Кубка мира, стала чемпионкой Европы и победительницей Универсиады 2011 года в индивидуальной гонке на 15 километров.

В сентябре этого года стало известно, что Виролайнен поменяет спортивное гражданство на финское и будет выступать в сборной этой страны на международных соревнованиях. В России это решение биатлонистки восприняли по-разному.

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press Дарья Виролайнен

«Я вообще не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию. Да, так получилось, что вместе с семьей мы уже шесть лет тут живем. Я выступаю — точнее, тренируюсь — за местный клуб, бежала за него пока только однажды. Семь месяцев назад я родила третьего ребенка, до сих пор кормлю его грудью. Я просто хотела поучаствовать в местных соревнованиях, чтобы вспомнить это ощущение. И очень удивлена, что это вызвало дома такой резонанс», — рассказывала спортсменка Sports.ru.

Чем известна Резцова

Анфиса Резцова — уроженка Владимирской области, в детстве она занималась лыжными гонками. В сезоне-1984/185 в составе сборной СССР спортсменка дебютировала в соревнованиях Кубка мира. Она много раз побеждала в отдельных гонках и попадала на подиум, в 1988-м выступала на зимних Олимпийских играх в Калгари. Советской спортсменке удалось завоевать золото в эстафете и серебряную медаль в гонке на 20 километров. Кроме того, Резцова трижды побеждала в эстафете на чемпионате мира.

После олимпийского сезона спортсменка приняла решение перейти в биатлон и в 1992 году выиграла общий зачет Кубка мира. Биатлонистка имела подавляющее преимущество над соперницами на лыжне, но очень слабо стреляла, что не мешало ей завоевывать награды. В качестве биатлонистки Резцова выступила на двух Олимпиадах — в 1992 и 1994 годах. На первых Играх она взяла золото в спринте и бронзу в эстафете, спустя два года — еще одно золото в эстафете.

Резцова — единственная спортсменка, побеждавшая на Олимпиадах и в лыжах, и в биатлоне. Пока никому не удалось повторить ее успех.

Фото: Зинин Владимир/Фотохроника ТАСС Россия. Новосибирск. 19 марта 1992 года. На дистанции Анфиса Резцова — Олимпийская чемпионка, обладательница Кубка мира — 92

Чем занималась Резцова после окончания карьеры

Резцова ушла из спорта в 2000 году, потом она вместе с мужем пыталась заниматься бизнесом и открыла собственную детско-юношескую школу по биатлону. Спортсменка активно давала комментарии и интервью, часто жестко критиковала спортсменов и спортивных функционеров.

В 2020 году у нее случился конфликт с телеведущим Дмитрием Губерниевым. Комментатор резко высказался о том, что во время пандемии коронавируса чемпионка не соблюдала карантин. Резцова ответила ему фразой: «Ты никто, и звать тебя никак». Губерниев тогда заявил, что у спортсменки проблемы с алкоголем и она во время карьеры использовала допинг.

На смерть спортсменки Дмитрий отреагировал трогательным видео, в котором перечислил заслуги Резцовой и выразил соболезнования ее семье.

Что другие спортсмены сказали о смерти Резцовой

В разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев также высказался о смерти биатлонистки.

«Жаль слышать о смерти наших чемпионов, великих спортсменов. Если честно, от вас только сейчас услышал об этом. Человека очень жаль, она внесла определенный вклад, прославила Россию. Я, конечно, приношу свои соболезнования родственникам», — отметил Валуев.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Анфиса Резцова

Тренер мужской сборной России по биатлону Андрей Падин также выразил соболезнования семье спортсменки. Он отметил в разговоре с NEWS.Ru, что Резцова была выдающейся личностью.

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