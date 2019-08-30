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Флешмоб в поддержку условно-досрочного освобождения футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина стартовал в Instagram. Об этом сообщил организатор акции и активист Игорь Шумилин.

«В преддверии суда по УДО Кокорина и Мамаева я сегодня запустил флешмоб „Казнить нельзя помиловать“, тем самым призывая суд здраво принимать решение», — цитирует Шумилина РИА Новости. По словам Шумилина,...