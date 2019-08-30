Тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону, судья всероссийской категории Владимир Малинский скончался на 65-м году жизни.
В пресс-службе Паралимпийского комитета РФ отметили, что Малинский был тренером высокого класса, которые знал и понимал спорт.
Это большая утрата для российского паралимпийского движения, — говорится в сообщении.
Малинский выступал в качестве личного тренера чемпиона и бронзового призёра Паралимпийских игр Азата Карачурина, серебряного и трёхкратного бронзового призёра Паралимпиады Марты Зайнуллиной и двукратного бронзового призёра Игр Александра Давидовича.
Ранее News.ru писал, что главный тренер российской сборной по скалолазанию Юрий Скурлатов скончался на 77-м году жизни. Он умер в ночь с 23 на 24 августа. Прощание с тренером пройдёт во вторник в Москве.